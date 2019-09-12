Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета

САРАТОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство 30 долгостроев будет завершено в Саратовской области за счет средств, выделенных из федерального бюджета. Об этом в четверг сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.

Объем средств, необходимых на достройку домов, пока не уточняется.

По данным министерства строительства и ЖКХ области, всего в регионе 46 проблемных домов. В 2019 году планируется сдать в эксплуатацию 10 долгостроев. Столько же было сдано в 2018 году.

На странице Volodin.Saratov уточняется, что строительство оставшихся 16 долгостроев также будет завершено. Однако средства на них предоставят инвесторы.

"Завершение строительства шестнадцати проблемных домов планируется в рамках инвестиционных проектов Саратовской области", - отмечается в сообщении.