Банк России предложил указывать значимые условия ипотечного договора в таблице

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России хочет обязать банки дополнительно излагать значимые условия договора по ипотеке в форме таблицы. На сайте регулятора размещен проект соответствующего указания.

В таблице ипотечного договора должна быть размещена информация о сумме кредита, процентной ставке, сроках его возврата, способах выплат по контракту. Также в таблицу должны быть включены сведения об услугах, которые оказываются за отдельную плату, и информация о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.

Сообщается, что нововведение призвано упростить для заемщика понимание основных условий заключаемого договора. Таким образом, потребитель сможет полнее оценить риски при принятии решения о получении кредита и более ответственно подойти к этому вопросу.

Табличная форма уже используется при заключении договоров потребительского кредита.

Планируется, что указание ЦБ РФ вступит в силу с 30 января 2020 года. В настоящее время регулятор принимает предложения и замечания по его проекту.