Ростовские многодетные семьи смогут получить сертификат на жилье вместо земельных участков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Многодетные семьи в Ростовской области смогут получить сертификаты на строительство или приобретение жилья вместо земельных участков, поправки в закон были приняты в четверг на заседании регионального парламента.

"Были дополнены положения [регионального закона], который позволяет гражданам, имеющим трех и более детей, альтернативу. Взамен предоставления бесплатно земельного участка как меры поддержки, с их согласия, они могут получить земельный сертификат, который они смогут направить на приобретение и строительство жилья", - пояснил журналистам зампредседателя Заксобрания региона Александр Скрябин.

По его словам, данная мера вызвана, в том числе, недостатком свободных земельных участков в ряде городов области. "Так, в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге уже много лет они, по сути, не предоставляются", - уточнил Скрябин.

Он также отметил, что денежный размер, порядок и условия выдачи сертификатов будут установлены отдельным областным законом. Планируется, что он будет принят к концу 2019 года.

Региональная мера поддержки по предоставлению земельных участков многодетным семьям действует с 2011 года, по данным пресс-службы регионального парламента, за это время участки получили более 19 тыс. семей, в очереди остаются еще около 11 тысяч, больше половины из них проживают в городах, испытывающих дефицит свободной земли.

