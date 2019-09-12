Проблему обманутых дольщиков планируется решить в Саратовской области за три года

САРАТОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Проблемы обманутых дольщиков планируется полностью решить в ближайшие три года в Саратовской области, сообщил в четверг на встрече с дольщиками в Саратове спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Я надеюсь, в ближайшие три года сможем сказать, что у нас больше нет обманутых дольщиков в Саратовской области. Вот так мы перед собой сейчас эту задачу ставим", - сказал Володин.

Он добавил, что сейчас в регионе в списке долгостроев числятся 46 домов. При этом в ближайшее время область получит средства из федерального бюджета на решение проблем дольщиков 30 долгостроев. Остальные 16 планируется возвести за счет инвестиционных проектов.

По данным Минстроя региона, в прошлом году было завершено строительство 10 долгостроев, еще 10 планируется сдать в этом году.