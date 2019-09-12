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Капитализация Фонда защиты прав дольщиков на 2020 год превысит 20 млрд рублей

Как сообщил гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, в этом году фонду предоставили 16 млрд рублей

САРАТОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков в 2020 году будет профинансирован на сумму более 20 млрд рублей, сообщил на встрече с обманутыми дольщиками в Саратове гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник.

"Фонд мы создавали в течение двух лет, сегодня он уже может оказывать помощь. Правительством он капитализирован, предоставлены первые средства по поручению президента. В этом году это 16 млрд рублей, в следующем году планы по финансированию свыше 20 млрд рублей", - сказал он.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились. Работу фонда курирует ДОМ.РФ.

Теги
РоссияСаратовская область
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