Приморье рассчитывает на 3,2 млрд рублей дотации на помощь обманутым дольщикам

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья рассчитывают на дотацию в размере 3,2 млрд рублей для решения проблемы обманутых дольщиков, сообщили ТАСС в пятницу в Фонде поддержки обманутых дольщиков региона.

"[Администрация Приморья рассчитывает] ориентировочно на сумму 3,2 млрд рублей. [Дотация будет направлена] на объекты жилого комплекса "Снеговая падь", жилого комплекса "Одиссей", жилого комплекса "Лайф", - сообщили в фонде.

Дольщики "Снеговой пади" являются также участниками государственной федеральной программы "Жилье для российской семьи", проблемными здесь признаны три дома, фонд уже ведет по ним работы.

Регион нуждается в дотации, так как часть проблемных объектов не попадает под федеральное финансирование в связи с тем, что застройщик не может быть признан банкротом, пояснили в фонде. "Вторая причина в том, что денежных средств для завершения строительства всех проблемных объектов домов на территории Приморского края в бюджете Приморского края на 2020, 2021, 2022 годы не имеется, сумма, необходимая для достройки проблемных объектов для регионального бюджета неподъемна", - сообщили в фонде.

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) жительница Приморья озвучила проблему обманутых дольщиков. Губернатор региона Олег Кожемяко, комментируя ситуацию, обратился к президенту с просьбой выделить региону прямую дотацию для решения этой проблемы.

Ситуация с долгостроями

По данным фонда, в Приморье насчитывается более 3 тыс. человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Официально долгостроями признаны 29 объектов.

Благодаря фонду ведутся работы на объектах ЖК "Снеговой пади", где признаны проблемными три дома, жилого комплекса "Одиссей", жилого комплекса "Лайф", на площадках домов в городе Артеме. На рассмотрении фонда находятся 10 заявок о признании объектов проблемными, среди них еще несколько домов комплекса "Снеговая Падь", жилые дома в Артеме и другие.

Краевой фонд, главная задача которого заключается в том, чтобы в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края, был зарегистрирован в Приморье в апреле 2019 года.