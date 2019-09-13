Якушев: большинство пострадавших от паводков в Приангарье купят жилье по свидетельствам

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, предпочитают приобрести жилье по свидетельствам, чем ожидать окончания его строительства, считает глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Пошла активная выдача свидетельств, дающих право на получение жилья для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Люди активно начинают эти свидетельства предъявлять для оплаты. По нашим прогнозам, количество людей, которые будут приобретать жилье, будет больше, чем тех, которые будут ждать, пока жилье будет построено", - сказал ТАСС Якушев в ходе рабочей поездки в Северную Осетию.

Министр подчеркнул, что кто-то из пострадавших приобретает жилье там, где проживает, а кто-то в Иркутске, либо рядом с городом. "Впереди зима, люди хотят максимально быстро решить вопросы с жильем", - добавил он.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.