Глава Минстроя: проблему долгостроев в Северной Осетии необходимо закрыть

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости решения проблемы долгостроев в Северной Осетии.

"Есть восемь объектов с обманутыми дольщиками. Мы должны найти варианты, как эту проблему закрыть", - сказал министр в пятницу журналистам во время рабочей поездки в республику.

По его словам, в регионе работают достаточно сильные строительные компании, которые могут развивать как жилищное строительство, так и социальные объекты. "В некоторых субъектах, которые я посещаю, есть проблемы со стройкомплексом, вроде бы и деньги есть, но строить некому. Здесь другая ситуация, поэтому если еще и дополнительное финансирование будет, то стройкомплекс, который есть, готов решать эти задачи", - подчеркнул министр.

Как сообщали в правительстве Северной Осетии в первой половине августа, власти попросили Минстрой России включить регион в пилотный проект по долгостроям. Отмечалось, что на завершение строительства проблемных объектов на территории республики необходимо около 1,1 млрд рублей.

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числится 3201 дом из 76 регионов РФ. Согласно статистике, попавшие в реестр дома возводили 1,15 тыс. застройщиков. Согласно реестру, общая площадь долгостроев в России на текущий момент составляет почти 16,4 млн кв. м.