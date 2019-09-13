Переход от цены к качеству строительных работ заложат в стратегии развития стройотрасли

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выполнение строительных работ будет оцениваться по их качеству, а не цене, согласно Стратегии развития стройотрасли до 2030 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минстроя по итогам совещания по проекту стратегии.

"В настоящее время на рынке доминирует конкуренция по цене. Для проведения качественных работ нужно обращать внимание не на самую низкую цену выполнения заказа, а на специалистов, которые способны эту работу максимально качественно выполнить", - цитирует пресс-служба слова замминистра строительств и ЖКХ Дмитрия Волкова.

Конкурентоспособность подрядных организаций должна зависеть от квалификации их специалиста, этого можно достичь "путем увеличения возможностей использования стадии предквалификационного отбора в процедуре конкурентных закупок", говорится в сообщении.

Как ранее говорил Волков, один из вопросов, который обозначен в документе - создание инструментов для диалога государства и общества по поводу устойчивого развития городов.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев отмечал, что стратегия развития стройотрасли охватит сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также стратегия затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров. В ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", предусматривающего доведение объемов ввода жилья к 2024 году до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.