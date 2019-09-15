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Северный Кавказ

В Северной Осетии до 2024 года переселят из аварийного жилья более 1100 человек

Площадь аварийного жилищного фонда составляет более 19 тыс. кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Более 1100 человек переселят в Северной Осетии из аварийного жилья до 2024 года по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на период 2019-2024 годы включено 35 аварийных домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Общее количество человек, подлежащих расселению, составляет 1117 человек или 419 семей", - сказал собеседник агентства.

Площадь аварийного жилищного фонда составляет 19329 кв. м.

В программу включены четыре муниципальных образования республики: город Владикавказ, Дигорский район, город Моздок и Правобережный район.

На эти цели в 2019-2024 годы будет выделено 723,41 млн рублей.

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