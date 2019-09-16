Эксперты прогнозируют осенью незначительный рост цен на московские новостройки

Заместитель директора департамента новостроек "Инком-Недвижимость" Валерий Кочетков сказал агентству, что рост цены квадратного метра осенью по мере повышения строительной готовности проектов может достигать 1,5% в месяц. "При этом нельзя забывать, что есть ряд других важных факторов. Во-первых, это уменьшение процентных ставок по ипотеке: оно может привести к повышению покупательского спроса, который, в свою очередь, способен спровоцировать рост цен. Во-вторых, нестабильность рубля и рост себестоимости стройматериалов тоже могут отразиться на ценнике жилья. Однако на другой чаше весов находится постоянное уменьшение реальных доходов населения. Поэтому перед каждым повышением цен застройщик будет руководствоваться покупательской активностью", - считает Кочетков.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, на цены на первичном рынке с начало года повлияло несколько факторов. Часть проектов перешла на работу по эскроу, и девелоперы заложили затраты на использование кредита в стоимость квадратного метра. Кроме того, информационный фон, связанный с проектным финансированием, также привел к росту цен, как и увеличение строительной готовности проектов, которые реализуют по старым правилам. Помимо этого, на цены влияло, например, открытие новых станций метро. С начала года новостройки эконом-класса подорожали на 12% (до 114,6 тыс. рублей за 1 кв. м в августе), комфорт-класса - на 5% (до 172,8 тыс. рублей). Осенью этот процесс замедлится, прогнозирует эксперт.

"В целом по рынку массового сегмента рост цен равен 4%. По итогам осени увеличение составит, полагаю, не более 2-3 тыс. рублей за "квадрат". Девелоперы уже значительно повысили цены, при том, что располагаемые доходы населения продолжают снижаться. Поэтому рост цен возможен только за счет сезонного фактора, а также снижения ставок по ипотеке", - считает Литинецкая.

В свою очередь, председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова сообщила ТАСС, что после некоторого снижения цен на новостройки в июле, в августе началось подорожание. Основным фактором роста эксперт считает изменение структуры предложения и рост строительной готовности объектов. По ее словам, на начальной стадии строительства сейчас продается только 15% корпусов. Что касается влияния перехода на эскроу на ценовую политику девелоперов, то Доброхотова отмечает, что к росту издержек приготовились все девелоперы, однако не все сразу же заложили это в цены, чтобы не отпугнуть покупателей. Осенью на ценовую политику девелоперов будет влиять также снижение ставок по ипотеке на фоне пересмотра ключевой ставки ЦБ, что должно подстегнуть спрос.

"В целом можно ожидать дальнейшего небольшого и планомерного повышения цен в среднем по рынку, что может быть связано с удешевлением ипотеки на фоне снижения ключевой ставки", - сказала Доброхотова.

Стабильность на "вторичке"

В отличие от первичного рынка, цены на рынке готового жилья в Москве летом не менялись, рассказала Мария Литинецкая из "Метриум". Эта ситуация спровоцировала отток части покупателей с первичного на вторичный рынок.

"Из-за роста цен на новостройки мы отмечаем уход клиентов с первичного рынка на вторичный. Особенно это касается так называемых альтернативных сделок, когда новая квартира приобретается на средства от реализации старого жилья. В отличие от первичного рынка, стоимость вторичной недвижимости стагнирует последние три месяца, что позволяет перетянуть на себя часть спроса", - уточнила Литинецкая.

Тенденцию перехода покупателей с первичного на вторичный рынок отмечает также Ирина Доброхотова из "БЕСТ-Новострой". Впрочем, этот процесс пока не спровоцирует рост цен на "вторичку", считает эксперт.

"В этом сегменте цены в немалой степени зависят от покупательской активности и ожидания продавцов. Летом цены на вторичное жилье оставались стабильными, что обусловлено сезонным затишьем. Безусловно, вторичный рынок начинает реагировать, если часть покупателей перетекает с "первички", однако сейчас спрос на новостройки остается высоким", - резюмирует Доброхотова.