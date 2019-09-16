Минимальная стоимость аренды квартиры в Москве поднялась до 23 тыс. рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Нижняя планка стоимости найма квартиры в старой Москве поднялась до 23 тыс. рублей впервые за 2019 год, сообщила в понедельник пресс-служба агентства "Инком-недвижимость".

"Анализ предложения арендных лотов в сентябре показал, что в экспозиции старой Москвы отсутствуют съемные квартиры дешевле 23 тыс. рублей в месяц - это рекордное ценовое значение нынешнего года в сегменте наиболее экономичного жилья (с февраля по август минимальная ставка не превышала 20 тыс. рублей). За указанную сумму в этом месяце сдается однушка в удовлетворительном состоянии в районе Перово (ВАО). Общая площадь жилья - 33 кв. м", - говорится в общении.

Согласно аналитике департамента аренды квартир "Инком-недвижимость", приведенной в сообщении, в сентябрьский топ-5 также вошли две малогабаритные однокомнатные квартиры на Инициативной улице в районе Фили-Давыдково (ЗАО), а также двушка в Восточном районе (ВАО) и однокомнатная квартира с качественным ремонтом в районе Люблино (ЮВАО). Все объекты из списка укомплектованы мебелью и бытовой техникой.

Второе место занимает малогабаритная однушка без балкона за 24 тыс. рублей общим метражом 27 кв. м рядом со станцией метро "Кунцевская". Строчкой ниже расположилась двухкомнатная квартира по цене 25 тыс. рублей в районе метро "Щелковская", общая площадь лота составляет 45 кв. м. Четвертая позиция рейтинга и ставка 26 тыс. рублей - у малогабаритной однушки общей площадью 27 кв. м в районе метро "Кунцевская".

На последней строчке сентябрьского рейтинга самых доступных вариантов найма располагается однокомнатная квартира общей площадью 33 кв. м за 27 тыс. рублей. Объект находится рядом с метро "Люблино".