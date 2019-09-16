Capital Group оформит новое разрешение на строительство ЖК Sky House в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Девелоперская компания Capital Group оформит новое разрешение на строительство ЖК Sky House по адресу: улица Мытная, д. 40-44 в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Как ранее сообщал ТАСС, столичный девелопер Capital Group выступит техническим заказчиком и завершит строительство жилого комплекса Sky House.

"Мы заключили договор на обследование существующих зданий. Сейчас проводится анализ архитектурно-строительной части, конструктива, внутренних инженерных систем, наружных сетей. Одновременно осуществляется аудит проектной, рабочей и исполнительной документации, а также предпринимаются меры по восстановлению утраченной документации. Кроме того, нам предстоит оформить новое разрешение на строительство объекта", - приводятся в сообщении слова представителя Capital Group.

В релизе также отмечается, что жилые дома проблемного ЖК обследуют до конца осени. При этом сроки проведения работ и возможность поэтапного ввода в эксплуатацию домов определят исходя из рекомендаций по итогам обследования зданий.

В Москомстройинвесте напомнили, что ЖК Sky House площадью более 146 тыс. кв. м строится с 2008 года. Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию неоднократно переносились. С 2018 года работы на объекте приостановлены. "Олтэр" остался должен городскому бюджету более $42 млн и 346 млн рублей (итого по курсу ЦБ более 3 млрд рублей). Жилой комплекс включает восемь корпусов, четыре из которых - жилые. Корпуса № 3 и № 4 находятся в высокой стадии готовности, по корпусам № 1 и № 2 требуются монтажные работы.