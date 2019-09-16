Эксперты: объем мировых инвестиций в недвижимость в 2019 году может упасть до $1,7 трлн

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Совокупный объем глобальных инвестиций в недвижимость по итогам 2019 года может уменьшиться до $1,7 трлн. Об этом говорится в исследовании международного агентства недвижимости Savills.

"Совокупный объем глобальных инвестиций в недвижимость в 2019 году вряд ли достигнет уровня 2018 года ($1,8 трлн), но вполне вероятно, не уступит показателям 2017 года ($1,7 трлн) даже несмотря на общемировую макроэкономическую нестабильность", - отмечается в материалах.

Уточняется, что 2018 год стал самым активным за всю историю глобального рынка недвижимости с точки зрения объема инвестиций, однако в первом квартале 2019 года из-за мировой политической и экономической нестабильности объемы финансовых вложений уменьшились. Во втором квартале активность инвесторов возросла и "суммарный объем вложений в глобальный сектор недвижимости за первые шесть месяцев 2019 года составил $810 млрд". Согласно исследованию, это незначительно ниже показателя за аналогичный период 2018 года - $840 млрд.

"Инвесторы продолжают искать все новые прибыльные сферы вложения средств, и поскольку сектор недвижимости может предложить им сравнительно привлекательную доходность, спрос на подобные активы остается высоким", - приводятся в сообщении слова главы департамента мировых исследований Savills Софи Чик.

Как сообщила ТАСС директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, изменение глобальных и локальных факторов еще может существенно повлиять на структуру мировых инвестиций в недвижимость в этом году.

"Если говорить про российский рынок инвестиций в недвижимость, то пока мы наблюдаем схожее с прошлым годом поведение инвесторов. Предварительная оценка объема инвестированных в российскую недвижимость средств за первые три квартала 2019 года составляет $1,6-1,9 млрд, а совокупный годовой показатель ожидается на уровне $4-4,3 млрд, большая часть из которых придется на четвертый квартал 2019 года. Таким образом мы сможем наблюдать сдержанный рост на уровне около 7-9%", - добавила эксперт.