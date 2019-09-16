Кабмин утвердил правила выплат многодетным 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, сообщается на сайте министерства.

"Согласно постановлению правительства, право на участие в программе имеют россияне, являющимся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов. Теперь у них есть возможность получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей", - отмечается в документе.

Для того, чтобы получить право на выплату, необходимо предоставить в кредитную организацию, выдавшую ипотечный кредит, документы, подтверждающие соответствие условиям программы. Кредитор в свою очередь проверит документы и отправит их в финансовый институт развития "ДОМ.РФ". Если представленные данные будут верны, то ДОМ.РФ переведет средства кредитору для полного или частичного погашения ипотеки в пределах указанной суммы (до 450 тыс. рублей).

Для получения выплаты заемщику необходимо собрать следующие документы: заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей; документы, подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство (отцовство). Кроме того, понадобятся документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Документы необходимо будет предоставить в подлинниках, либо заверенные копии. При этом копии некоторых документов должны быть заверены нотариально. Требования к формам предоставляемых документов можно найти на сайте ДОМ.РФ.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости распространить действие пониженной ставки по ипотеке для семей с детьми на весь период кредитования, а также предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита.