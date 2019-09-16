Генпрокуратура выявила около тысячи нарушений закона при долевом строительстве на юге РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Управление Генеральной прокуратуры России в Южном федеральном округе в 2019 году выявило около тысячи нарушений законодательства об участии граждан в долевом строительстве жилья. Об этом в понедельник сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Всего в указанной сфере прокурорами в 2019 году выявлено около тысячи нарушений закона, для обеспечения их устранения внесено более 400 актов реагирования. По материалам прокурорских проверок возбуждено 25 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 40 лиц, дисциплинарной - более 100", - говорится в сообщении.

Прокуроры принимают меры для усовершенствования регионального законодательства в этой сфере. Например, по инициативе прокуратуры Краснодарского края приняты нормативные акты, которые предусматривают субсидии на завершение строительства проблемных объектов, в частности, в течение трех лет на эти цели запланировано выделение 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в прокуратурах субъектов организована работа межведомственных рабочих групп. "По результатам заседаний рабочей группы в прокуратуре Ростовской области определен инвестор для завершения возведения трех многоквартирных домов, еще на одном объекте возобновлены строительные работы", - сообщили в Генпрокуратуре.

"В настоящее время органами прокуратуры в округе организован надзор за исполнением новых положений законодательства, в том числе касающихся ведения единого реестра проблемных объектов, создания региональных фондов по решению проблем обманутых дольщиков, а также соблюдением порядка привлечения средств граждан с использованием счетов эскроу", - подчеркнули в ведомстве.