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В Минстрое заявили, что стройкомпании РФ могут участвовать в проектах в Саудовской Аравии

Подробности проектов не приводятся

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Строительные компании из РФ могут быть привлечены к реализации проектов на территории Саудовской Аравии, в том числе с применением отечественных технологий. Об этом сообщает Минстрой РФ по итогам визита замглавы ведомства Никиты Стасишина в Эр-Рияд.

"Мы обсудили с коллегами условия привлечения российских организаций к проектам в Саудовской Аравии, возможности площадок и пилотных городов для реализации совместных проектов с применением российских технологий на территории королевства", - приводятся в сообщении слова Стасишина. В нем также говорится, что стороны прорабатывают вопросы сотрудничества на уровне профильных министерств.

"В ближайшее время будем готовить программу сотрудничества между нами и профильным ведомством Саудовской Аравии, в перспективе планируем к подписанию меморандум об организации обмена опытом между архитекторами двух стран", - сказал Стасишин.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы ипотечного кредитования и доступности жилья, говорится в сообщении Минстроя.

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РоссияСаудовская Аравия
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