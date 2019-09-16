ФАС поддержала инициативу Минстроя по отмене личных счетчиков тепла в новых домах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает инициативу Минстроя по отмене обязательной установки личных счетчиков тепла в новостройках. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева.

"Необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов", - цитирует издание Королева.

Недостатком установки счетчиков в новостройках, по мнению ФАС, является "невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме", пишут "Известия". Как добавил Королев, отказ от обязательной установки личных счетчиков не повлечет каких-либо изменений при расчете тарифов.

При этом замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров сказал изданию, что при переходе на новую систему жильцов не лишат права на добровольную установку приборов. "Для этого могут быть как установлены индивидуальные счетчики в квартирах, так и выбран расчетный способ: например, делить по числу жильцов или по площади жилья", - приводит его слова газета.

Как сообщал Егоров ранее, предлагается сделать обязательной установку современных технологичных общедомовых счетчиков тепла в новостройках. Замминистра объяснял, что это требуется из-за недобросовестного подхода к оплате услуг теплоснабжения со стороны жильцов новостроек. При этом речь не идет об отказе от индивидуальных счетчиков в домах, которые уже введены в эксплуатацию.