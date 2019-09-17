Инвесторы в Москве с начала года приобрели городскую недвижимость на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Инвесторы в Москве за восемь месяцев текущего года приобрели у города недвижимость на сумму 2,5 млрд рублей. Это не только превысило объемы за весь прошлый год, но и стало рекордным с 2013 года, когда в Москве появилась возможность выкупать помещения на торгах, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"С января по август 2019 года на торгах по продаже реализовано 295 объектов городской недвижимости общей площадью 38,7 тыс. кв. м на сумму 2,5 млрд рублей. Число приобретенных на торгах объектов за восемь месяцев этого года уже превысило количество нежилых помещений, купленных московскими предпринимателями у города за весь 2018 год", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что показатели по продаже недвижимости с начала 2019 года не только превысили данные за прошлый год, но и стали рекордными за все время проведения городских торгов по продаже, то есть с 2013 года. "Это свидетельствует о готовности московских предпринимателей сотрудничать с городом, а также о востребованности самих помещений для открытия бизнеса", - отметил Ефимов.

По словам главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, которого также цитирует пресс-служба, продажи рекордного числа городских объектов удалось добиться в первую очередь благодаря увеличению пула помещений, выставляемых на торги. "Если в 2018 году департаментом городского имущества было подготовлено для реализации на торгах 750 коммерческих объектов, в этом году департамент передал для продажи московским предпринимателям уже больше 830 приватизационных дел. Увеличение числа выставляемых объектов привело к росту спроса самих инвесторов: с прошлого года число участников торгов выросло с пяти до восьми человек, то есть на 60%", - сообщил Гаман.

Кроме того, по его словам, с начала 2019 года город начал активно использовать способ продажи недвижимости посредством публичного предложения и без объявления цены.

В рамках публичного предложения инвесторы могут приобрести городские объекты за полцены. Для участия в торгах устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены объекта продажи. Для проведения торгов необходимо не менее двух заявок на участие. Победителем будет признан участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену имущества.