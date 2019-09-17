Кадастровые инженеры получили право связаться с владельцами земель в спорной ситуации

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Кадастровые инженеры получили право запрашивать почтовый и электронный адрес собственников недвижимости через ЕГРН в случае возникновения спорной ситуации. Ранее такой возможности у кадастровых инженеров не было, сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Поправки в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости", вступившие в силу 16 сентября, упростили процедуру проведения кадастровых работ, если заказчиками выступают муниципальные власти.

"Поправки позволяют кадастровым инженерам в установленном порядке получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Это позволит в полной мере учитывать правовые интересы законных владельцев недвижимости - как при проведении комплексных кадастровых работ, так и при индивидуальном межевании участков. Своевременная обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц, а значит, предотвратить земельные споры между соседями в дальнейшем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе кадастровой палаты также отметили, что наличие контактов в ЕГРН даст возможность собственнику получать извещения о согласованиях при уточнении границ участков. "Добавление адреса в сведения ЕГРН позволит владельцу смежного участка вовремя получить уведомление о проведении собрания, а личное присутствие при замерах поможет предотвратить возможные ошибки при установлении границ", - пояснила замглавы кадастровой палаты Марина Семенова. Добавить контакты в базу ЕГРН можно в многофункциональных центрах (МФЦ).

Межевание может проводиться по заказу собственника и на основании государственных или муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер определяет координаты границ земельного участка.

Законом о кадастре установлено, что местоположение границ согласовывается с гражданами, обладающими смежными земельными участками на правах собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования или аренды на срок более пяти лет. Согласование границ является обязательной частью межевания в случае уточнения границ существующего участка, а также если сведения о границах смежных участков отсутствуют в ЕГРН.