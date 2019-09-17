В Северной Осетии проблемы обманутых дольщиков будут решать с помощью регионального фонда

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Фонд защиты обманутых дольщиков создан в Северной Осетии. Решение было принято во вторник на заседании правительства республики.

"Это очень важное решение, мы достаточно активно занимаемся решением проблем данной категории граждан, результаты есть и в 2018, и 2019 годах. Сегодня появляются новые инструменты, новые федеральные механизмы, региональные механизмы. Мы создаем фонд, который насытим республиканскими средствами, к ним добавятся федеральные ресурсы", - сказал председатель правительства региона Таймураз Тускаев.

Ранее сообщалось, что все проблемные объекты долевого строительства в Северной Осетии планируется достроить до конца 2021 года. В реестр обманутых дольщиков в Северной Осетии входят 470 граждан. Достраивание домов ведется как за счет самих дольщиков, так и за счет внебюджетных средств.

Также для решения проблемы власти Владикавказа освободили от арендной платы за земельные участки застройщиков, которые будут завершать возведение долгостроев.