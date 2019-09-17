В Оренбурге сдали два первых дома, построенных с применением счетов эскроу

ОРЕНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/ Первые два многоквартирных дома, построенных с использованием нового механизма размещения средств дольщиков на счетах эскроу, введены в эксплуатацию в Оренбурге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

"В областном центре сданы сразу два многоквартирных дома. Строительные компании ООО "СЗ "УПСК Жилстрой" и ООО "КХ-Компани" ввели в эксплуатацию почти 20 тыс. кв. метров нового жилья. Привлечение средств на возведение этих домов осуществлялось уже по новому механизму - с использованием дольщиками счетов эскроу. Участниками долевого строительства было открыто порядка 150 счетов на сумму свыше 300 млн рублей в ПАО "Сбербанк", - сказано в сообщении.

Один из домов - на 99 квартир, второй - на 176 квартир, уточнили ТАСС в пресс-службе профильного министерства. Средняя площадь квартир - 65 кв. м.

По данным профильного министерства, в Оренбургской области с привлечением средств дольщиков 22 застройщика возводят 43 многоквартирных дома общей площадью 508,4 тыс. кв. м. Из них пять объектов (58 тыс. кв. метров) строятся с применением счетов эскроу. Остальные 38 проектов достраиваются по старой схеме - без использования счетов эскроу.

В регионе расположены отделения 21 из 95 уполномоченных банков, уточнили в пресс-службе регионального Минстроя. Работу с застройщиками ведут только пять банков. В настоящее время открыто 163 счета эскроу на сумму более 320 млн рублей в ПАО Сбербанк, ПАО "ВТБ" и ПАО "Промсвязьбанк".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.