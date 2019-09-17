Кабмин утвердил правила принятия решений о целесообразности достройки проблемных объектов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила, по которым Фонд дольщиков будет принимать решение о целесообразности финансирования достройки проблемных жилых объектов обанкротившихся компаний. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Правила устанавливают порядок принятия решения публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"… о финансировании мероприятий… или решения о нецелесообразности финансирования таких мероприятий… за счет средств компенсационного фонда,… имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации и иных публично-правовых образований, а также порядок осуществления контроля за использованием предоставленных в рамках такого финансирования средств компенсационного фонда Фонда", - говорится в документе.

В частности, фонд может признать финансирование стройки нецелесообразным, если потенциальный размер компенсаций дольщикам проблемного объекта окажется меньше либо равен затратам на строительство.

"Фонд принимает решение о нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства, если размер предельной суммы выплат меньше либо равен размеру денежных средств, необходимых для завершения строительства…, и денежных средств, необходимых для погашения требований кредиторов,… за вычетом рыночной стоимости жилых помещений, машиномест и нежилых помещений,… в отношении которых отсутствуют требования участников строительства", - говорится в постановлении. Помимо этого, Фонд дольщиков может принять решение о нецелесообразности достройки, если по результатам экспертиз на нее потребуется более трех лет.

Решение о целесообразности финансирования достройки может быть принято при соблюдении ряда условий. В частности, должен быть сформирован реестр требований участников строительства в рамках процедуры банкротства, конкурсный управляющий должен провести инвентаризацию имущества застройщика-банкрота и определить стоимость земельных участков под долгостроем. Также Фонду дольщиков перед принятием решения необходимо оценить степень готовности объекта, определить рыночную стоимость 1 кв. м равнозначного жилья на первичном рынке и предполагаемый предельный размер компенсаций дольщикам.

Отдельно в постановлении оговаривается, что решение по объектам, застройщики которых не платили взносы в компенсационный фонд, принимается на основании ходатайства субъекта РФ. Рассматриваться такие ходатайства будут по решению председателя правительства РФ либо его заместителя. В то же время решение о нецелесообразности финансирования объекта, по которому не производились взносы, будет приниматься при наличии хотя бы одного основания для этого.