Госдума запросит в ЦБ данные об условиях обеспечения кредитов по проектному финансированию

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям запросить в ЦБ информацию, касающуюся утверждения исчерпывающего перечня форм обеспечения кредитов, которые предоставляются на принципах проектного финансирования. Поручение инициировано депутатом от фракции "Единая Россия" Айратом Фарраховым.

С 1 июля 2019 года в РФ вступил в силу новый механизм финансирования капитального строительства, который призван защитить права дольщиков, привлечение средств граждан допускается только с использованием эскроу-счетов, напомнил автор поручения.

Правительство и Банк России провели мероприятия для решения возникающих вопросов, в том числе выпустили совместные рекомендации в целях определения оптимальных процедур взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков. Несмотря на проведенные мероприятия, от застройщиков продолжают поступать обращения, касающиеся условий предоставления банковского кредита, говорится в тексте документа. "По данным регулятора на 26 августа, в 36 субъектах РФ не открыто ни одного счета эскроу для расчета по договорам долевого участия", - такие сведения приводит автор поручения.

Наиболее острым и распространенным вопросом в таких обращениях является вопрос о залоговых требованиях. "Застройщики обращают внимание на то, что в разных кредитных организациях существуют различные требования к залоговому обеспечению, ряд требований является избыточным, что приводит к увеличению срока рассмотрения заявок или отказам в предоставлении финансирования", - отмечается в поручении.

В связи с этим комитету Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поручено запросить в ЦБ РФ информацию о возможности утверждения исчерпывающего перечня форм обеспечения кредитов, которые предоставляются на принципах проектного финансирования, а также рекомендаций кредитным организациям по их использованию и раскрытию информации о залоговых требованиях.