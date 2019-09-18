Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в августе уменьшилось на 15%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве в августе уменьшилось на 15%, сообщила в среду пресс-служба столичного Росреестра.

"В августе зафиксировано 10 тыс. 683 перехода прав по договорам купли-продажи - на 15% меньше, чем месяцем ранее (12 тыс. 563)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это наименьшее по сравнению с другими летними месяцами число сделок. Уточняется, что спад вызван сезонным колебанием спроса на вторичном рынке жилья. "Возможно, влияние на вторичный рынок недвижимости также могло оказать ожидание заявленного экспертами изменения ключевой ставки Центрального банка РФ, о снижении которой до минимальных 7% регулятор заявил в конце лета. Последний раз такой размер ставки был установлен пять с половиной лет назад - в марте 2014 года", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В материалах добавляется, что в январе-августе на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве было заключено более 95 тыс. сделок. Рост по отношению к аналогичному году составил 1,2%.

Банк России 6 сентября понизил ключевую ставку до 7% годовых, отметив продолжающееся замедление инфляции. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября 2019 года.