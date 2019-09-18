Росстат сообщил, что в августе объем строительства жилья увеличился на 11%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объем строительства жилья в России в августе 2019 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее и достиг 5,8 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.

В январе-августе 2019 года построено 42,1 млн кв. м жилых площадей, что на 7,4% больше, чем аналогичный период 2018 года.

Всего в августе 2019 года построено 75,3 тыс. квартир, а в январе-августе - 555,6 тыс.

В денежном выражении объем строительства в августе в сопоставимых ценах вырос на 0,3% к уровню августа 2018 года - до 829,5 млрд рублей, а по итогам января-августа - на 0,2%, до 5 трлн 185,5 млрд рублей.