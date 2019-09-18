АСИ подготовило предложения по развитию индивидуального жилищного строительства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минстроем РФ разработало для регионов России комплексное решение для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на основе опыта Белгородской и Липецкой областей. Об этом сообщила на заседании наблюдательного совета агентства генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"У нас задача в рамках национального проекта ["Жилье и городская среда"] - построить 40 млн кв. м индивидуального жилищного строительства. Посмотрели, а где у нас лучшие регионы? Центральный федеральный округ - Белгородская и Липецкая области. Посмотрели, как они достигли этих показателей, какие инструменты и меры поддержки у них работают, по сути, тоже сформировали пошаговую инструкцию: как можно провести аудит земельных участков, которые подходят для ИЖС, как взаимодействовать в части создания инфраструктуры - социальной, транспортной", - сказала она.

Чупшева пояснила, что комплексное решение уже проработано с Минстроем России, оно "позволит 10 регионам решить задачи по вводу ИЖС". Директор АСИ также отметила успешный опыт властей Липецкой области и Сбербанка по созданию ипотечного продукта для желающих построить частный дом.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе АСИ, предполагается, что внедрение комплексного решения позволит ввести дополнительно 25 млн кв. м жилья.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Как сообщала пресс-служба Кремля, предполагается рассмотреть первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.