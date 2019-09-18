Количество долгостроев в Пермском крае за последний месяц выросло в три раза

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Количество недостроенных жилых домов в Пермском крае увеличилось в три раза - с 13 до 49. Это случилось после того как в федеральный закон о долевом строительстве в июле 2019 года были внесены поправки. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

"Было на середину 2019 года 13 домов, как закон вступил в силу стало 49. Изменился подход к проблемному дому, те дома, у которых нарушены первоначальные сроки сдачи, они автоматически становятся проблемными, абсолютно все дома у кого больше шести месяцев задержка сроков сдачи дома стали проблемными", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается на сайте ведомства, раньше объект можно было официально признать проблемным в случае, если его застройщик признан банкротом, если после шести месяцев задержки сроков сдачи дома в отчетных документах застройщика не зафиксированы вложения в строительство и, если у дольщика нет действующего договора страхования жилья. Теперь в реестр проблемных объектов автоматически попадают все дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи.

27 июня 2019 года вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве № 214-ФЗ. В том числе, в них содержаться критерии, при соответствии которым объект признается проблемным. К ним относятся: задержка сроков строительства более чем на полгода, нарушение обязанности по передаче объекта дольщику по зарегистрированному договору долевого участия, либо ситуации, когда застройщик признан банкротом и в его отношении открыто конкурсное производство в соответствии с законом о банкротстве №127-ФЗ.

Всего в России в 76 субъектах число долгостроев к сентябрю увеличилось более чем в 1,5 раза и составило более 3,2 тыс. домов. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.