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Глава Минстроя позитивно оценил начало реформы долевого строительства в России

Владимир Якушев отметил, что подготовительный этап перед активной фазой реформы Россия прошла без больших потерь, даже наблюдается рост рынка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Повышение темпов строительства жилья в РФ свидетельствует о позитивном начале реформы долевого строительства. Такое мнение высказал в среду министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в комментарии телеканалу "Россия-24".

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"Главная задача - мы должны пройти реформу с минимальными потерями для отрасли. Те результаты, в том числе и ввод жилья, как раз говорят от том, что нам удается балансировать <…> Подготовительный этап перед активной фазой реформы мы прошли без больших потерь. Даже видим, что рынок растет. Это положительный сигнал", - прокомментировал министр результаты ввода жилья, озвученные в среду Росстатом.

Как сообщал Росстат в оперативном докладе, строительство жилья в России в августе 2019 года увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее и достигло 5,8 млн кв. м. Отмечалось, что в январе-августе 2019 года построено 42,1 млн кв. м жилых площадей, что на 7,4% больше, чем аналогичный период 2018 года. Согласно докладу, всего в августе 2019 года построено 75,3 тыс. квартир, а в январе-августе - 555,6 тыс.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года перешли на работу по проектному финансированию с применением счетов эскроу. При этом застройщики значительной части жилья сохранили право завершить начатое строительство по старым правилам привлечения средств дольщиков, поскольку проекты соответствуют правительственным критериям строительной готовности и объема уже привлеченных средств дольщиков.

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