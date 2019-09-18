Новый ясельный блок откроется в одной из школ Нальчика в конце сентября

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Новый ясельный блок появится в одной из школ столицы Кабардино-Балкарии (КБР) - городе Нальчике в конце сентября. Об этом в среду сообщается на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

"Подошло к концу строительство ясельных групп в детском саду № 5 средней школы № 12 города Нальчика. Проектом предусмотрено строительство одноэтажного прямоугольного здания. <...> В здании расположены две ясельные группы на 20 мест (групповая, спальня, раздевалка, буфет и санузлы в каждом), методический и медицинский кабинеты, зал для занятий физкультурой. Все работы выполнены в установленные сроки, ввод объекта в эксплуатацию запланирован к концу текущего месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время завершаются работы по благоустройству игровых территорий.

Как ранее сообщали в правительстве региона, до конца 2019 года в республике будет создано 960 дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. На эти цели КБР из федерального центра предоставлен межбюджетный трансферт в размере более 585 млн рублей.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.