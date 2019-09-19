Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ОКБ отметили, что рынок ипотеки продолжает снижаться в годовом отношении, несмотря на небольшой прирост в августе 2019 года относительно июля. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 6%, до 2,19 млн рублей.

За отчетный период снижение наблюдается также в количестве и объеме лимита по кредитным картам. Так, количество новых карт уменьшилось на 9%, объемы кредитных лимитов - на 3%. В августе было выдано 1,07 млн карт с общим лимитом 81,9 млрд рублей. Средний одобренный лимит по карте возрос на 7%, до 77 тыс. рублей.

Количество и объемы новых автокредитов в августе выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе 2019 года было выдано 60,7 тыс. кредитов на сумму 49,9 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита сохранилась на уровне 823 тыс. рублей.

За восемь месяцев текущего года банки выдали 25,8 млн кредитов на общую сумму 5,9 трлн рублей. Количество и объемы новых кредитов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.