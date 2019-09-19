Число сделок при покупке жилья в новостройках Москвы за август упало на 12%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Число сделок на первичном рынке жилой недвижимости в Москве за август 2019 года снизилось на 12% по сравнению с июлем. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В августе в жилом фонде зафиксировано 4987 ДДУ, что на 12% меньше предыдущего месяца, когда москвичи оформили 5652 договора долевого участия. В сравнении с августом прошлого года (6609 ДДУ) количество регистраций на первичном рынке жилья сократилось почти на четверть", - говорится в сообщении.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, анализируя статистику последних четырех лет, впервые наблюдается подобная динамика в жилом секторе по количеству регистраций в новостройках в августе по отношению к июлю.

При этом на первичном рынке нежилой недвижимости в Москве также сократилось число сделок. В августе оформлено на 15% меньше ДДУ (более 1,6 тыс.), чем в июле (почти 2 тыс.) и на 4% меньше, чем в августе 2018 года (более 1,7 тыс. ДДУ).

Всего на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости за восемь месяцев этого года по сравнению с предыдущим число зарегистрированных московским управлением Росреестра договоров долевого участия выросло на 19%: с почти 62 тыс. договоров до более 73 тыс. ДДУ. Из них на первичный рынок жилой недвижимости пришлось более 57 тыс. договоров, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было заключено почти 47 тыс. ДДУ.