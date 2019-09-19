В России в 2020 году планируют начать строительство домов престарелых нового типа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Строительство первых домов престарелых нового типа, победивших в конкурсе на лучший проект пансионата для проживания пожилых людей, может начаться в 2020 году. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый замглавы Минстроя РФ Леонид Ставицкий.

Награждение победителей конкурса состоялось в четверг в Госдуме. Победителем стал Московский архитектурный институт (МАРХИ). На втором месте - ярославское архитектурное бюро DK architects, на третьем - московская архитектурная мастерская "Сергей Киселев и партнеры", четвертым стало петербургское бюро "Семрен и Монссон МОС".

"В следующем году лучшие проекты будут включены в реестр экономически эффективных проектов повторного применения. Хорошо бы, если первые стройки начались в 2020 году, это возможно. А то, что это системно начнет развиваться в 2021 году - я не сомневаюсь", - сказал Ставицкий. По его словам, на основе наиболее эффективных проектных предложений конкурса будут выработаны современные нормативные требования при проектировании домов социального обслуживания.

Он также отметил, что популяризация проектов во многом зависит от позиции губернаторов. "Мы создаем механизм. Дверь открыта. Насколько руководитель региона активен, настолько велики шансы реализации программы", - сказал он.

Архитектурный конкурс на лучший концептуальный проект стационарных организаций социального обслуживания пожилых и маломобильных граждан стартовал в первом квартале 2019 года. Организаторами выступили Минстрой и Минтруд. Работы участников оценивались по оригинальности, экономической эффективности предложенных решений, а также соответствию техзаданию.

С 16 по 20 сентября 2019 года в Государственной Думе проходит выставка проектов архитектурного конкурса на лучший концептуальный проект зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан старших возрастных групп в России.