Минстрой призвал девелоперов начинать больше строительных площадок в 2019 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин считает, что для достижения целей нацпроекта по ежегодному вводу жилья нужно активнее начинать новое строительство.

"Нужно больше начинать новых площадок в 2019 году. Все они пойдут по эскроу", - сказал Стасишин в четверг ТАСС в кулуарах форума PRO Estate.

По его словам, пока Минстрой не видит риска невыполнения показателя 2020 года по вводу жилья. "Потому что еще нет статистики, сколько до конца этого года будет начато новых проектов", - пояснил он. Стасишин добавил, что в настоящее время в стадии строительства находятся 118 млн кв. м жилой площади. Для достижения целевого показателя 2024 года необходимо увеличить объем одномоментно находящегося в стройке жилья не менее чем на 30%. "Однако, не стоит забывать, что речь идет не только о многоквартирных домах, но и об индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Минстрой инициировал необходимость разработать ипотечный продукт для ИЖС, который простимулирует наращивание объемов стройки", - сказал замминистра.

Стасишин также отметил, что пока в конфликтную комиссию по эскроу, которая занимается разрешением возникающих между банками и застройщиками споров при проектном финансировании, не подано ни одной заявки. "Может быть, это и неплохо. В любом случае мы всегда открыты и готовы помочь", - сказал замминистра.

Ранее в среду на форуме PRO Estate министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщал, что ежегодный объем ввода жилья в национальном проекте "Жилье и городская среда" будет установлен на уровне 75 млн кв. м в год в 2019-2021 годах.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб. Одним из ключевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является достижение ежегодного объема ввода на уровне 120 млн кв. м до конца 2024 года.