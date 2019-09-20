Минстрой: выпускники программы "АРХИТЕКТОРЫ.РФ" востребованы при реализации нацпроектов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Компетенции выпускников бесплатной образовательной программы "АРХИТЕКТОРЫ.РФ" будут востребованы при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе общения с финалистами первого потока программы на полях форума "Среда для жизни".

"В условиях ограниченного бюджета надо включать интеллектуальные и организационные ресурсы. У нас разные муниципалитеты, но вы общаетесь между собой, у вас много интересных идей. Реализация нацпроектов требует нового подхода, и многие губернаторы, особенно молодые, заинтересованы, чтобы молодежь оставалась в регионах, а для этого в первую очередь надо заниматься городской средой", - сказал он.

В свою очередь участники образовательной программы сообщили министру, что есть потребность в конкретных методических рекомендациях по тем возможностям для развития городской среды, которые даются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

О программе

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "АРХИТЕКТОРЫ.РФ" реализуется финансовым институтом развития ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина. Первый набор программы состоялся в 2018 году, второй стартует в сентябре 2019 года.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также по повышению квалификации специалистов в области градостроительства входят в нацпроект "Жилье и городская среда", следует из паспорта нацпроекта.

Форум "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.