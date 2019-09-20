Льготная ипотека под 2% позволит закрепиться на Дальнем Востоке 14 тыс. человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возможность получения льготной ипотеки под 2% годовых на приобретение или строительство жилых помещений позволит закрепиться на Дальнем Востоке 14 тыс. человек, следует из текста пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета "Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике".

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

"При реализации проекта "Дальневосточная ипотека" планируется закрепление на Дальнем Востоке не менее 14 тыс. человек", - говорится в документе, размещенном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительно записке, льготный ипотечный продукт позволит улучшить жилищные условия 8,5 тыс. молодых семей из 17,8 тыс., состоящих на учете.

Также, по приведенным расчетам Минвостокразвития России, при средней стоимости строительства деревянного дома площадью 75 кв. м в размере 3,53 млн рублей и сроке кредита 20 лет при 2% годовых ежемесячный платеж составит немногим более 16 тыс. рублей. Поясняется, что из 12 тыс. 443 заявителей, желающих построить свой дом, заинтересованы в получении льготного ипотечного кредита 5,6 тыс. человек.

Как сообщал журналистам в кулуарах форума АБР "Банки России - XXI век" 13 сентября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, льготная ипотечная программа для молодых семей на Дальнем Востоке по ставке 2% годовых потребует выделения в 2020 году из федерального бюджета от 5 до 10 млрд рублей. По словам замминистра, программа будет запущена к концу 2019 году, в связи с этим затраты из бюджета в этом году будут незначительными.