Минстрой готов обсуждать вопрос поэтапного раскрытия счетов эскроу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Минстрой России готов обсуждать вопрос о реализации идеи поэтапного раскрытия счетов эскроу участниками долевого строительства, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на встрече с новгородскими застройщиками в ходе форума "Среда для жизни".

"Мы этот вопрос не сняли. Дальше будем постоянно находиться в диалоге. Думаю, к этому вопросу подойдем. Надо все делать постепенно. Мы с вами начали мощнейшую реформу", - сказал министр.

По словам Якушева, пока рынок приспосабливается к новой реальности. Он отметил, что для реализации идеи нужно дождаться, пока банки нарастят компетенции в работе со счетами эскроу. "Думаю, что через год, однозначно, к этой теме надо возвращаться <…> Но вы должны понимать, что это отразится на процентной ставке. Она будет выше", - добавил министр.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года перешли на работу по проектному финансированию с применением счетов эскроу. При этом застройщики значительной части жилья сохранили право завершить начатое строительство по старым правилам привлечения средств дольщиков, поскольку проекты соответствуют правительственным критериям строительной готовности и объема уже привлеченных средств дольщиков.

Форум "Среда для жизни" проводится финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.