В Минстрое заявили, что форум "Среда для жизни" помогает менять российские города

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Ежегодное проведение форума "Среда для жизни" позволяет применять в российских городах новые идеи благоустройства горсреды. Такое мнение высказал ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в кулуарах форума.

"Из года в год мы видим реальное изменение городов, в которых проходят форумы, потому что каждый год делается определенная улица с дизайн-кодом, проработкой мастер-планов и объемно-пространственных решений. Это видят главы других городов и регионов, которые здесь участвуют [в программе форума]. Это видят молодые архитекторы конкурса АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Я считаю, что каждый раз проведения форума, приводит к тому, что еще больше это распространяется в массы и в города", - отметил Стасишин.

По словам замминистра, важно, что перед молодыми архитекторами, главами муниципалитетов выступают зарубежные спикеры, которые могут поделиться международным опытом изменения облика своих городов. "Необходимо сделать так, чтобы форум менял [российские] города, но не менял свою направленность", - считает Стасишин.

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.