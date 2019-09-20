Медведев подчеркнул важность проектирования стилистически единой городской среды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Великий Новгород осмотрел выставку "Города - пространство для развития", посвященную качественной городской среде и новым стандартам комплексного развития территорий.

Выставка проходит в рамках форума "Среда для жизни". На ней представлена стратегия пространственного развития, градостроительный регламент, свод правил и мастер-планы - рекомендации по проектированию стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды - для городов Свободный, Владивосток, Калининград, Сергиев Посад, Саратов и Иваново.

"Нам такого не хватает в очень многих местах. По-хорошему этим все должно быть утыкано в каждом регионе", - сказал Медведев, осмотрев выставку. Он поручил главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину подумать "как эти мастер-планы профинансировать".

"В принципе, это абсолютно муниципальная тема, но в то же время простимулировать можно", - добавил премьер.

Медведеву, в частности, показали несколько томов универсального стандарта комплексного развития территорий, который по задумке должен стать настольной книгой каждого архитектора и застройщика. Разработка этого стандарта ведется Минстроем РФ, Фондом единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка" по поручению Медведева и согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда". Проект охватывает все субъекты Федерации, 1114 городов. В числе 7,2 тыс. участников проекта - российские и международные эксперты, региональные и иностранные архитектурные бюро.

"Безусловно, стандарты нужны. Те, кто говорят что стандарты - это сплошная бюрократия - не правы абсолютно", - сказал Медведев, пролистав один из томов. "Выглядит это точно лучше, чем раньше. Понятно и в цвете. Это читаемая вещь, в отличие от того, как стандарты подобные выглядели", - добавил он.

Премьер также ознакомился с цифровой версией стандарта, где в онлайн-режиме можно выбрать тип жилья, его назначение и территорию.

Форум в Великом Новгороде

"Среда для жизни" - всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды.

Форум проходит ежегодно в разных городах России. В этот раз он проводится с 19 по 21 сентября в Великом Новгороде. Участники обсуждают главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху цифровизации, идеи по привлечению частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом. Программа форума построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, заданных в национальных проектах.

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.