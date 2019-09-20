Число долгостроев на Кубани, которые получат федеральную поддержку, увеличилось до 29

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральное финансирование на достройку проблемных объектов в Краснодарском крае получат 29 инвестиционно непривлекательных домов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации края.

В конце августа во время рабочей поездки в Краснодар вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что Краснодарский край может рассчитывать на поддержку Федерации по завершению шесть проблемных объектов долевого строительства. Таким образом, число долгостроев, которые получат поддержку, увеличится.

"Финансирование получат 29 домов, которые лишены инвестиционной привлекательности. Мы передали в Москву список всех долгостроев - всего их 64. Набрав такой темп, проблему с финансированием строительства проблемных домов в ближайшей перспективе мы закроем", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства: по уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства в регионе, 112 объектов являются инвестиционно привлекательными, для их завершения власти ищут инвесторов, для 13 объектов инвесторов уже нашли, заключены соглашения об их завершении, 108 домов застройщики достроят сами, еще три объекта по решению губернатора будут достроены за счет краевой субсидии.

Депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей. Также власти Краснодарского края создадут государственную компанию и фонд, которые в дальнейшем достроят самые проблемные дома региона. По состоянию на первое полугодие 2019 года с задержками вводятся в эксплуатацию уже менее 2,5% от общего объема новостроек.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей.