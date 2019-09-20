Глава Минстроя поддержал идею включения стандарта развития территорий в стратегию отрасли

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Стандарт комплексного развития территорий (КРТ) может быть включен в стратегию развития строительной отрасли до 2030 года. Об этом журналистам в кулуарах форума "Среда для жизни" в пятницу сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Ранее с таким предложением на форуме выступил партнер КБ Стрелка (одного из разработчиков стандарта) Алексей Муратов.

"Я не возражаю против этой позиции. В любом случае, стандарт комплексного развития территорий уже у нас является частью нашей работы. Он перекладывается в нормативно-технические документы, и после становится обязательной историей. Поэтому ничего не вижу здесь крамольного в том, чтобы предусмотреть в одном из разделов нашей стратегии в том числе и подход к стандарту", - сказал Якушев.

Он уточнил, что стандартизация требуется для реализации программы по развитию индивидуального жилищного строительства, а также для создания современных кварталов.

"Ментально это пугает некоторых людей, и мы сразу с вами предполагаем, что по стандартам будут построены хрущевки. Но это не так. И мы и на сегодняшнем мероприятии показываем, что стандарт - это огромные возможности принятия решений. Они упрощают принятие этих решений. Поэтому немного нужно поменять парадигму отношения к данному документу", - добавил Якушев.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Документ будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Стандарт разработан ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России.

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.