Кабмин утвердил программу по восстановлению инфраструктуры и жилья в Иркутской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило программу по восстановлению инфраструктуры и жилья на пострадавших от паводков территориях Иркутской области. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет- портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую программу по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административный зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области", - говорится в тексте документа.

Министерство строительства и ЖКХ РФ определено ответственным исполнителем - координатором программы. Программа включает в себя подпрограммы по восстановлению объектов образования, культуры, спорта, учреждений здравоохранения и объектов ветеринарии, зданий административного назначения, объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, относящихся к ведению МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Минэнерго. Отдельные подпрограммы предусматривают строительство сооружений инженерной защиты и оказание мер соцподдержки гражданам, утратившим жилье.

Предполагается строительство 33,74 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 17 мостов и 25 водопропускных труб на них. Протяженность дорог местного значения, которые будут созданы в рамках программ, - 36,32 км, также 23 моста и 15 водопропускных труб.

Программа восстановления объектов инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области была принята правительством РФ 12 сентября. Срок ее реализации рассчитан до 2023 года, общий объем финансирования - более 41 млрд рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.