Более 300 квартир начнут ежегодно выдавать детям-сиротам в Коми с 2020 года

СЫКТЫВКАР, 20 сентября. /ТАСС/. Количество квартир, которые ежегодно выдают детям-сиротам в Республике Коми, планируется увеличить с 2020 года в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом - до 330 квартир. Соответствующие расходы предусмотрены в проекте регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"В рамках исполнения поручения главы Республики Коми Сергея Гапликова о дополнительной поддержке в социальной сфере и экономике, расходы по этому направлению [обеспечение жильем детей-сирот] увеличатся до 420 млн рублей ежегодно - на 200 млн дополнительно в 2020-2022 годах. В случае принятия закона [о региональном бюджете на 2020 год] общий объем финансирования по этому направлению в 2020-2022 годах составит 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2019 году по поручению главы региона на обеспечение жильем сирот дополнительно было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета. Это позволит предоставить квартиры 286 сиротам, что почти на 33% больше аналогичного показателя 2018 года.

В Коми проживает 4679 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 1 июня 2019 года число детей-сирот, нуждающихся в получении жилья, в регионе составило 2135 человек, из них у 1484 возникло право на получение жилья.