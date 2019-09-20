Самарский Минстрой опасается срыва в регионе нацпроекта по строительству жилья

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Минстрой Самарской области опасается, что региону не удастся в 2019 году выполнить показатели национального проекта "Жилье и городская среда" по вводу около 2 млн кв. м жилья. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель управления проектной деятельности регионального Минстроя Дмитрий Крыпаев.

"На текущий год [запланирован] показатель - немногим ниже 2 млн кв. м. Показатель чрезвычайно амбициозный, мы уже сейчас признаем, что есть риски его недостижения", - сказал он.

По его словам, риски связаны с тем, что показатели в нацпроекте устанавливали от достигнутого в прошлые годы, когда в Самарской области вводили в эксплуатацию около 2 млн кв. м. жилья. При этом с прошлого года не продано 300 тыс. кв м жилья. Всего с 2019 до 2024 год по нацпроекту в регионе нужно будет сдать в эксплуатацию почти 14 млн кв. м жилья. В соответствии с паспортом нацпроекта, в текущем году необходимо ввести в эксплуатацию около 2 млн кв. м жилья. По данным Самарастата, за первые шесть месяцев 2019 года года предприятиями и организациями введено 401 тыс. кв. м общей площади жилых домов.

По словам Крыпаева, не только в Самарской области, но и в других регионах выражают опасения относительно выполнения плановых показателей. В августе вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о намерении скорректировать планы. По его словам, это нужно, чтобы "сопоставить объемы ввода со спросом и объемом ресурсов".

"Мы давали свой прогноз по вводу жилья, и он был ниже имеющегося планового показателя. Но до сих пор федеральным Минстроем показатели паспорта национального проекта не изменены", - сказал Крыпаев.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Одним из ключевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является достижение ежегодного объема ввода в России на уровне 120 млн кв. м до конца 2024 года.