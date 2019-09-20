Ущерб по делам, связанным с дольщиками в Саратовской области, оценили в 4,5 млрд рублей

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Ущерб в рамках 22 уголовных дел, связанных с обманом дольщиков в Саратовской области, оценивается в 4,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора региона по итогам встречи с обманутыми дольщиками.

"Начальник главного управления МВД по Саратовской области Николай Трифонов проинформировал о работе по расследованию дел, связанных с обманутыми дольщиками. По его словам, в Саратовской области в производстве ГУ МВД находилось 22 уголовных дела по делам обманутых дольщиков, 10 из них закончено, четыре - передано в суд. Потерпевшими признаны 2,5 тыс. человек, сумма ущерба - 4,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

12 сентября на встрече в Саратове спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что решение вопроса с долгостроями в регионе потребует около 10,4 млрд рублей. Он добавил, что сейчас в регионе в списке долгостроев числятся 46 домов. При этом в ближайшее время область получит средства из федерального бюджета на решение проблем дольщиков 30 долгостроев, остальные 16 планируется возвести за счет инвестиционных проектов.