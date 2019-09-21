Форум "Среда для жизни" посетили мэры 113 городов России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Мэры 113 российских городов, наряду с прьемер-министром Дмитрием Медведевым и членами правительства, приняли участие в четвертом форуме "Среда для жизни", говорится в сообщении ДОМ.РФ (организатор форума).

"Форум посетили порядка 900 гостей из 69 субъектов Российской Федерации. В числе участников форума - представители федеральных и региональных органов власти, международные и российские эксперты по развитию жилой среды, ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы и представители бизнеса, мэры 113 городов", - говорится в сообщении.

Основными темами деловой программы стали методы достижения целей, обозначенных в национальных проектах. В частности, обсуждались вопросы привлечения человеческого капитала в города, стимулирования экономического роста и создания комфортной городской среды.

Применение Стандарта комплексного развития территорий стал одной из тем обсуждения экспертов. Была представлена выставка "Города - пространство для развития", посвященная этому документу. Один из разработчиков стандарта, партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов предложил дополнить нацпроект "Жилье и городская среда" показателями по вводу жилья в соответствии со стандартом комплексного развития территорий, а также закрепить применение документа в Стратегии развития стройотрасли до 2030 года. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев, также посетивший форум, в свою очередь поддержал интеграцию стандарта и стратегии развития отрасли.

На форуме было объявлено о запуске нового потока образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Прием заявок на участие начался 20 сентября. В программе могут участвовать практикующие архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие, ответственные за вопросы облика городов, из которых экспертное жюри отберет 100 участников.

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.