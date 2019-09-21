Чубайс продал долю в бизнес-центре "Романов двор" недалеко от Кремля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Компания "Ингео", которой принадлежит часть помещений в бизнес-центре "Романов двор" недалеко от Кремля, перешла под контроль структур бизнесмена Рубена Варданяна. Об этом свидетельствуют данные реестра юридических лиц.

"Регистрационные действия от 27.08.2019 - учредитель (совладелец) - "Тройка реал эстейт инвесторс лимитед", доля 100%", - указано в реестре.

Компания владеет недвижимым имуществом общей площадью около 15 тыс. кв. м в шаговой доступности от Кремля, по адресу Москва, пер. Романов, д. 2, строение 1, следует из данных базы СПАРК. По этому адресу располагается бизнес-центр "Романов двор" - деловой комплекс категории "А". Среди арендаторов на сайте комплекса указаны представительства таких российских и зарубежных компаний, как Bloomberg, Boeing, инвесткомпании "Тройка Диалог", Sputnik Group, Credit Suisse, Raiffeisenbank Austria, Sberbank CIB, Barrick Russia Holdings.

Представитель председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, которому ранее принадлежала доля 90% в компании, подтвердил продажу актива. "В связи с поступившим предложением от фонда, консолидирующего активы в Романовом переулке, Анатолий Борисович принял решение продать доли ООО "Ингео". Фонд принадлежит нескольким инвесторам, основным является Рубен Варданян", - сказал он ТАСС. Варданяну до этого принадлежала доля 10% в компании, следует из данных СПАРК.

Газета "Ведомости" напоминает, что Чубайс стал инвестором части элитного бизнес-комплекса в апреле 2018 года. Оставшиеся площади принадлежали структурам Варданяна. Общая площадь комплекса составляет около 51 тыс. кв. м, отмечает издание. По оценке экспертов издания, доля Чубайса могла стоить около 2,5 млрд рублей.