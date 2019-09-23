Опрос: почти половина молодежи готова отложить рождение детей ради покупки жилья

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Почти половина молодых россиян готова отложить рождение детей ради покупки жилья. Такие данные содержатся в исследовании "Авито Недвижимость", опубликованном в понедельник по результатам всероссийского опроса.

Как отмечается в материалах "Авито", 44% опрошенных до 25 лет готовы на несколько лет отложить рождение ребенка ради покупки квартиры. В возрастной группе 25-35 лет таких лишь 19%, в группе 36-45 лет - 11%.

Согласно исследованию, ради покупки недвижимости многие россияне готовы отказаться от развлечений, салонов красоты, путешествий и даже продуктов питания. В частности, шестая часть опрошенных готовы экономить на продуктах. "При этом 78% опрошенных собираются купить квартиру в ближайшие пять лет несмотря на рост стоимости квадратного метра", - отмечается в исследовании.

Как пояснил ТАСС генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев, рождение ребенка - дополнительные траты в семейном бюджете. "Очевидно, что россияне откладывают покупку недвижимости. При этом у большинства вообще нет накоплений", - сказал он, уточнив, что реальные доходы россиян продолжают падать. При этом, по его словам, средний ипотечный кредит в Московской области равен 20-25 тыс. рублей в месяц при стоимости квартиры 4 млн рублей, а в Москве средняя стоимость оплаты ипотеки в месяц составляет 35 тыс. рублей.

"Согласно данным Росстата, в первом полугодии средняя заработная плата была около 40 тыс. рублей. В Москве данный показатель, по официальной статистике, почти в два раза выше - 80-82 тыс. рублей. Но если рассмотреть реальные доходы среднего класса и объявления по зарплатам на досках объявлений, то этот показатель будет ниже и составит около 50-65 тыс. рублей. То есть почти половина доходов уйдет на выплату ипотечного кредита", - отметил Каширцев.

В июле Росстат сообщал, что медианная заработная плата по стране составляет 34 335 рублей, средняя - 47 657 рублей. Отмечалось, что разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13% до 31%.