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ФАС оштрафовал петербургского застройщика за слишком быструю рекламу на радио

Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей, такую же сумму заплатит ВГТРК, распространившая рекламное сообщение

ТАСС, 23 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию "Главстрой-СПб специализированный застройщик" и Всероссийскую государственную теле- и радиовещательную компанию из-за слишком быстрой рекламы жилого комплекса "Северная долина" на радио "Вести ФМ". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ФАС.

"Ведомство признало ненадлежащей рекламу финансовых услуг по привлечению денежных средств участников долевого строительства жилого комплекса "Северная долина". Форма и условия размещения такой рекламы не позволяли потребителю должным образом воспринять информацию о проектной декларации и наименовании застройщика из-за большой скорости представления информации", - говорится в сообщении.

Сумма штрафа для застройщика и ВГТРК составила по 100 тыс. рублей, добавляется в сообщении.

Согласно закону "О рекламе", существует несколько требований для материалов об объектах долевого строительства. В частности, рекламные ролики должны содержать сведения о месте размещения проектной декларации и наименование застройщика.

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