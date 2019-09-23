ФАС оштрафовал петербургского застройщика за слишком быструю рекламу на радио

ТАСС, 23 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию "Главстрой-СПб специализированный застройщик" и Всероссийскую государственную теле- и радиовещательную компанию из-за слишком быстрой рекламы жилого комплекса "Северная долина" на радио "Вести ФМ". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ФАС.

"Ведомство признало ненадлежащей рекламу финансовых услуг по привлечению денежных средств участников долевого строительства жилого комплекса "Северная долина". Форма и условия размещения такой рекламы не позволяли потребителю должным образом воспринять информацию о проектной декларации и наименовании застройщика из-за большой скорости представления информации", - говорится в сообщении.

Сумма штрафа для застройщика и ВГТРК составила по 100 тыс. рублей, добавляется в сообщении.

Согласно закону "О рекламе", существует несколько требований для материалов об объектах долевого строительства. В частности, рекламные ролики должны содержать сведения о месте размещения проектной декларации и наименование застройщика.