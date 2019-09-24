Национальный парк "Лосиный остров" обратится в суд из-за строительства жилья у его границ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Руководство национального парка "Лосиный остров" (подведомствен Министерству природных ресурсов и экологии РФ, находится на территории Московской области и Москвы) готовит иск из-за строительства жилого комплекса "Сказочный лес" у его границ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минприроды РФ.

"Строительство ЖК "Сказочный лес" ведется в охранной зоне национального парка "Лосиный остров". Для возведения объектов в охранной зоне особо охраняемой природной территории федерального значения, которой является национальный парк, требуется согласование социально-экономической деятельности с Минприроды России. Министерство такого разрешения застройщику не выдавало. Национальный парк "Лосиный остров" на общественных слушаниях выступил против данного строительства, инициировал по жалобам жителей проверки природоохранной прокуратуры и в настоящее время готовит исковые заявления в суд", - сказал собеседник агентства.

В министерстве уточнили, что застройщик многократно привлекался к ответственности, а профильный департамент оказался в согласовании строительной документации в 2018 году. "Так же были направлены обращения в прокуратуру, Росприроднадзор, другие контролирующие органы, а также в орган, выдавший разрешение на строительство", - добавил он.

По данным издания "Коммерсантъ", строительство жилого комплекса ведет петербургская компания Seven Suns Development. Его должны завершить к 2021 году, в нем будет четыре корпуса на 1803 квартиры, из них 300 уже проданы. По мнению экологов, которых цитирует газета, стройка незаконная. В Мосгосстройнадзоре изданию заявили, что "разрешение на строительство было выдано на основании градостроительных документов, в том числе на основании проектной документации и положительного заключения экспертизы на нее".